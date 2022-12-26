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هيئة الأسرى: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 12:25

هيئة الأسرى: معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بمعاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء، وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الرعدية والبرد القارس، خصوصًا مع تواجد معظم السجون في مناطق صحراوية، تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدا خلال فصل الشتاء".

وأشارت إلى أن معاناة الأسرى تتضاعف في هذه الأجواء، وخصوصًا المرضى منهم، وكبار السن، في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة والملابس والأغطية الشتوية لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال أبسط الاحتياجات الشتوية لأبنائهم، وإجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم الشتوية من "كانتين" السجن، بجودة متدنية وأسعار خيالية، مستغلة حاجتهم الماسة لها في ظل البرد الشديد.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سرعة التدخل من أجل توفير الاحتياجات الشتوية للأسرى، وزيارة السجون، والاطلاع على الحالة المأساوية التي تتفاقم مع دخول فصل الشتاء، والضغط على الاحتلال لإدخال مستلزمات التدفئة، حسب ما نصت عليه وكفلته المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية.

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#الحركة الأسيرة
#الاحتلال
#الأسرى
#هيئة شؤون الأسرى والمحررين

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