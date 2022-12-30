تمديد الاعتقال الإداري للأسير عماد الدين أبو الهيجاء من مخيم جنين

جددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم الاعتقال الإداري، للمرة الثالثة، للأسير عماد الدين جمال أبو الهيجاء من مخيم جنين في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر إضافية.

وأفادت الأسيرة المحررة، بنان أبو الهيجاء، أن محكمة الاحتلال جددت، الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لشقيقها الأسير عماد الدين جمال أبو الهيجاء من مخيم جنين لمدة 4 أشهر.

وأضافت أن شقيقها أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات من عمره، خلال ست اعتقالات سابقة.

وأشارت إلى أن شقيقها يعاني من أمراض مختلفة داخل سجون الاحتلال أبرزها معاناته خلال الشهور الماضية من آلام شديدة في يده اليمنى وظهره وفي الرأس، كما تماطل إدارة سجن مجيدو في علاجه.

والأسير عماد الدين أبو الهيجاء متزوج وله أربعة أطفال، لم يعش معهم حياة أسرية مستقرة بسبب توالي الاعتقالات.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الاستئناف الذي تم تقديمه على تمديد الاعتقال الإداري لشقيقه الأسير عبد السلام جمال أبو الهيجاء.

وقالت بنان أبو الهيجاء إن شقيقها عبد السلام أسير أمضى مجموع اعتقالاته 13 عاما، وهو معتقل منذ ستة أشهر عن طريق قوات خاصة اختطفته من مكان عمله، في اعتقاله يعد الثامن.

والأسيران عماد الدين وعبد السلام نجلا الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء (61 عاما) وشقيقا الشهيد حمزة والأسير عاصم، ووالدتهما أسماء أبو الهيجاء وشقيقتهما بنان أسيرتان محررتان.

ويعد والدهما من أبرز قيادات حركة "حماس" وأحد قادة معركة مخيم جنين.

واعتقل الشيخ أبو الهيجاء أربع مرات منذ عودته لوطنه في العام 1990، وأمضى ما مجموعه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير في العام 2002 الذي حكم فيه بالسجن المؤبد 9 مرات بتهمة قيادة "كتائب القسام" في جنين.

وصنّفه الاحتلال بالأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي وقضى فيه نحو 10 سنوات، وخرج منه بعد إضراب الكرامة الذي خاضه الأسرى في العام 2012، واستمر 28 يوما، وأوقفوا خلاله سياسة العزل في حينه.

واستشهد نجله حمزة في اشتباك مع جنود الاحتلال في آذار/ مارس 2014 بعد مطاردة من الاحتلال لعدة أعوام.