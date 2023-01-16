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أسرى "النقب" يصعدون: التنقلات الانتقامية تطال 150 أسيرا

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 11:59

أسرى "النقب" يصعدون: التنقلات الانتقامية تطال 150 أسيرا
الاحتلال ينقل 70 أسيرا من "مجدو" (سجون الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أجرت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقلات انتقامية بحق ما لا يقل عن 150 أسيرا بين السجون منذ زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى سجن "نفحة"، أغلبهم من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، بحسب وزارة الأسرى والمحررين.

وشرعت إدارة سجن "مجدو"، اليوم الإثنين، بنقل 70 أسيرا من قسم (8) إلى سجن "جلبوع"، وذلك ضمن التنقلات الانتقامية التي شرعت بتنفيذها إدارة سجون الاحتلال، وذلك وفقا لتعليمات وزير الأمن القومي بن غفير

‏وأوضح نادي الأسير، أن إدارة المعتقل نقلت، أمس الأحد، 40 أسيرا، ومن المتوقع أن يتم اليوم نقل 30 آخرين.

وأشار النادي في بيان مقتضب إلى أن عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل جرت بحق 80 أسيرا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.

إلى ذلك، قرر أسرى النقب، تنفيذ خطوات احتجاجية، للمطالبة بإعادة رفاقهم الأسرى الذين نقلتهم إدارة سجون الاحتلال مؤخرا.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أن من بين الخطوات الاحتجاجية إغلاق الأقسام، بمعنى وقف مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية التي تحكمها طبيعة "الحياة" داخل السجن، وهي تندرج ضمن إجراءات العصيان والتمرد على أنظمة المعتقل.

‏يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية العام الماضي 4700 أسير.

وكان وزير الأمن القومي بن غفير، قد هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء من يعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".

وتمس تهديدات بن غفير بشكل مباشر نظام حياة، الذي وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات الجماعية المتواصلة عن الطعام منذ سنوات طويلة.

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