نادي الأسير: أكثر من ألف معتقل إداري في سجون الاحتلال

أصدرت سلطات الاحتلال على مدار التسعة أعوام الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر 2409.

قال نادي الأسير إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز حتى نهاية آذار/ مارس المنصرم 1016 معتقلا، من بينهم ستة أطفال وأسيرة واحدة، بذريعة وجود "ملف سري"، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وقال النادي، في بيان له، اليوم السبت، إن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 800 أمر اعتقال، والنسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة.

ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية هي عوفر، والنقب، ومجدو، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية آذار الماضي في سجن النقب نحو 442 معتقلا، وفي سجن عوفر بلغ 340 معتقلا، وفي سجن مجدو نحو 131 معتقلا، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى.

وأضاف النادي أن "جريمة الاعتقال الإداري إحدى أبرز الجرائم وأخطرها، التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر كانون الثاني/ ينابر من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم 850".

وتابع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "أصدرت على مدار التسعة أعوام الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر 2409".

ولفت إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

واستعرض نادي الأسير حالة المعتقل وائل عبد الحافظ عوضات (51 عاما) من مخيم عقبة جبر أريحا، الذي اعتقل في 27/3/2023 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

وقال نادي الأسير أن "عوضات هو والد الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، اللذين استشهدا في السادس من شباط/ فبراير من العام الجاري إلى جانب ثلاثة شهداء آخرين، كما أنه والد المعتقل عبد الحافظ عوضات (23 عاما)، المعتقل منذ الأول من آذار/ مارس، والذي تعرض لتحقيق قاس في معتقل عوفر، ولا يزال موقوفا".

وذكر أنه "تعرضت عائلة عوضات لسياسة العقاب الجماعي، ولعمليات تنكيل متكررة من خلال اقتحام منزلها والتنكيل بهم، وتهديدهم، ففي الرابع من شباط/ فبراير 2023، داهمت قوات الاحتلال منزل العائلة، وقامت بهدم واجهته".

وبحسب نادي الأسير، كان المعتقل عوضات قد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، منذ سنوات التسعينيات، وكذلك عام 2006، وأمضى ما مجموعه عامين، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء والبنات.