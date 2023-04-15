عشية يوم الأسير الفلسطيني: 4900 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيدا، وذلك منذ عام 1967.

يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4900 أسير بينهم 31 أسيرة و160 طفلا بينهم طفلة تقل أعمارهم عن 18 عاما، بالإضافة إلى أكثر من 1000 معتقل إداري بينهم 6 أطفال وأسيرتان وهما رغد الفني وروضة أبو عجمية.

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 23 أسيرا، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرًا من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل.

ووصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من 20 عامًا إلى قرابة 400 أسير وهم ما يعرفوا بـ"عمداء الأسرى"، بالإضافة إلى العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار" أعيد اعتقالهم عام 2014، وأمضوا أكثر من 20 عامًا على فترتين.

وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد 554 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا، وعدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ 236 شهيدا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

أما عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم فبلغ 12 أسيرا شهيدا وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، ومحمد ماهر تركمان الذي ارتقى خلال عام 2022 في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استشهد في كانون الأول/ يناير 2022، والمعتقل وديع ابو رموز الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال في 28 كانون الثاني/ يناير 2023.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، أصعب هذه الحالات اليوم حالة الأسير وليد دقّة المعتقل منذ 37 عامًا، والأسير عاصف الرفاعي.