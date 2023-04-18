وقفة إسناد للأسرى المرضى في طولكرم

شارك العشرات في وقفة إسناد للأسرى المرضى أمام مكتب جمعية الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء.

من الوقفة في طولكرم، اليوم (وفا)

ناشد ذوو الأسرى والمتضامنون معهم في محافظة طولكرم، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تفاقم الحالات المرضية وزجها فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، بظروف صعبة.

جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، اليوم الثلاثاء، والتي خصصت للتضامن مع الأسرى المرضى والمطالبة بالضغط نحو الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إنه "نجدد مساندتنا ودعمنا للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، حيث هناك أكثر من 4900 أسير"، مشيرا إلى أن "هذا اليوم يتزامن مع إطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، وهو ما نعتبره يوما وطنيا للأسرى يحييه شعبنا بمجموعة من الفعاليات، يتخللها سلسلة من الزيارات لذوي الأسرى القدامى في منازلهم، دعما لصمودهم".

وحذّر النمر من "تدهور الوضع الصحي للأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير وليد دقة الذي يعيش حالة من الخطورة الشديدة على حياته، والأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر 72 يوما وهناك خطورة على وضعه الصحي، والأسير معتصم رداد الذي يعيش في مستشفى سجن الرملة، وعاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، والأسيرة إسراء الجعابيص، والقائمة تطول".

وأكد أن "الأسرى، وفي ظل معاناتهم اليومية جراء سوء المعاملة والممارسات القمعية بحقهم من قبل إدارة السجون، بحاجة لمساندة ودعم من الجميع، وإعلاء صوتهم في المحافل الدولية والمحلية كافة، والضغط نحو الإفراج عنهم، وفي مقدمتهم المرضى والنساء والأطفال وكبار السن".