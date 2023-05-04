الاحتلال يُصدر 217 أمر اعتقال إداري خلال شهر نيسان الماضي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه يوجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 1000 معتقل إداري، معظمهم متوزعين ما بين سجون (عوفر، النقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، أنه بلغ عدد الأوامر الإدارية الجديدة 92 أمرا، وتجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارهم سابقا، مشيرةً إلى أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأكدت أنه يوجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 1000 معتقل إداري، معظمهم متوزعين ما بين سجون (عوفر، النقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه .

وأشارت إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة من قبل المحامين، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.