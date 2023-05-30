الوضع الصحي للأسير محمد الخطيب في تفاقم مستمر

في يوم 13 نيسان/ أبريل 2023، نقل الأسير الخطيب إلى مستشفى "سوروكا" بعد مطالبات عديدة إلا أنّه تبين بعد نقله أنّه لم يخضع للفحوص اللازمة ولم يعرض على الطبيب الذي كان من المفترض أن يقوم بمعاينته.

أكد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الوضع الصحيّ للأسير محمد الخطيب (40 عاما) من طولكرم، والذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة في الظهر (انزلاق غضروفي حاد)؛ في تفاقم مستمر جراء جريمة الإهمال الطبيّ التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال بحقّه.

وقال نادي الأسير في بيان له إن قضية الأسير الخطيب تشكّل اليوم أبرز قضايا الأسرى المرضى التي تعكس مستوى الجريمة، وتفاصيل الإهمال الطبي الذي تعرض له.

وأضاف أنّ معاناة الأسير الخطيب المعتقل منذ العام 2003، والمحكوم بالسّجن 21 عاما، بدأت منذ نحو عامين، وقد واجه مراحل من الإهمال الطبيّ، الذي تسبب له بصعوبة بالغة في الحركة، حتّى أصبح يعتمد على كرسي متحرك لتلبية احتياجاته، أو الاعتماد على رفاقه، عدا عن الآلام الحادة التي ترافقه على مدار السّاعة، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على النوم.

ويعتمد الأسير الخطيب، اليوم، بشكل أساس في العلاج على المسكنات، التي أصبحت وبحسب الأسير الخطيب غير مجدية، أمام الألم الذي يشعر به.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمليات المماطلة التي تشكّل أبرز أدوات جريمة الإهمال، مورست بحقّ الأسير الخطيب بشكل ممنهج وواضح، سواء من خلال المماطلة بنقله إلى المستشفى، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة، وتزويده بكميات كبيرة من المسكنات، التي تسببت له لاحقا بمشاكل صحية إضافية.

وشدد على أنّه على الرغم من المطالبات والجهود التي بذلتها بعض الجهات من أجل ضمان توفير العلاج اللازم له، إلا أنّ المماطلة استمرت، وأدت في النهاية إلى تفاقم وضعه الصحيّ، كما أدى ذلك إلى حاجته في كل مرحلة إلى مسار علاجي جديد، وفي كل مرة كان بحاجة إلى جهد جديد من أجل ضمان توفير العلاج له.

وختم النادي بالقول إنه في يوم 13 نيسان/ أبريل 2023، نقل الأسير الخطيب إلى مستشفى "سوروكا"، بعد مطالبات عديدة، إلا أنّه تبين بعد نقله أنّه لم يخضع للفحوص اللازمة، ولم يعرض على الطبيب الذي كان من المفترض أن يقوم بمعاينته، وأعيد إلى سجن النقب دون نتيجة.

يذكر أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم أكثر من 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة.