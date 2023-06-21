الاحتلال يخصم علاجات الأسنان من حساب كنتينا الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها إن إدارة سجون الاحتلال حددت مبلغ 175 شيكل عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل.

خصمت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أموالا من حسابات "الكنتينا" الخاصة بالأسرى، الذين يراجعون عيادة الأسنان للتغلب على الالتهابات والتلف التي أصابت أسنانهم جراء سياسة الاهمال الطبي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها إن إدارة سجون الاحتلال حددت مبلغ 175 شيكل عن كل ساعة علاج في عيادة الأسنان التابعة للسجن أو المعتقل.

وأوضحت هيئة الأسرى أن مدة العلاج يحددها الطبيب المتابع لحالة الأسير، ويخصم قيمة الوقت من الكنتينا الخاصة به مقدما، ولا يسمح للطبيب بتجاوز الوقت المحدد.

ويأتي ذلك في سياق السياسات الانتقامية التي صدرتها الحكومة الإسرائيلية لإدارة السجون، وخاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي ينادي بتحويل واقع الأسرى والمعتقلين إلى جحيم.

وطالبت هيئة الأسرى المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا التطرف اللا أخلاقي واللا إنساني، والعمل على إجبار الاحتلال بتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

وتشكل "الكنتينا" أو طلبية المواد الأساسية التي يشتريها الأسرى على حسابهم الخاص، مصدر الطعام الوحيد لهم في ظل النقص الحاد بكميات الطعام التي تقدمها مصلحة السجون.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق للاحتلال الإسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلا وقاصرا، و1083 معتقلا إداريا بينهم أسيرتان و19 طفلا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

وتشير المعطيات الرقمية إلى وجود أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة. بحسب المصدر ذاته.