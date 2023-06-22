الأسيران شديد وتلاحمه يواصلان إضرابهما عن الطعام

قال نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين أنس إبراهيم شديد (26 عامًا)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمه (32 عاما)، وكلاهما من بلدة خرسا قضاء الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لاعتقالهما الإداري.

يواصل الأسيران أنس شديد ومحمود تلاحمه إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لليوم الخامس على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمه (32 عاما)، وكلاهما من بلدة خرسا قضاء الخليل، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن (عوفر).

ولفت نادي الأسير، إلى أن المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفذ إضرابين الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يوما.

كذلك المعتقل تلاحمه، هو محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين.

هذا ويشار إلى أنهما معتقلان منذ 22 آذار/ مارس 2023.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فإن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلا في ارتفاع "غير مسبوق"، من بينهم 14 طفلا وأسيرتان، في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1200 منذ مطلع العام الحالي.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني.