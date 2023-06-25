جلسة محاكمة جديدة للأسير أحمد مناصرة الإثنين

تأتي الجلسة، للنظر في الالتماس الذي تقدم به طاقم الدفاع ضد استمرار عزل مناصرة الانفراديّ، وذلك في ضوء استمرار تدهور وضعه النفسيّ والصحيّ.

تعقد المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الإثنين، جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة.

وأفاد نادي الأسير، في بيان أصدره، اليوم الأحد، بأن المحامي خالد زبارقة، أكد أن جلسة محكمة جديدة تُعقد غدا للأسير أحمد مناصرة، في المحكمة العليا الإسرائيلية، عند الساعة الثالثة والنصف.

ولفت إلى أن الجلسة تأتي للنظر في الالتماس الذي تقدم به طاقم الدفاع ضد استمرار عزل مناصرة الانفراديّ، وذلك في ضوء استمرار تدهور وضعه النفسيّ والصحيّ.

يُذكر أن محكمة الاحتلال مددت العزل الانفرادي للأسير مناصرة في آذار الماضي لمدة ستة أشهر، بحيث تنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، علما بأنه معزول انفراديا منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، ويواجه وضعا نفسيا وصحيا خطيرا.

واعتقل مناصرة عام 2015 وكان عمره 13 عاما، عقب إطلاق النار عليه وابن عمه حسن الذي استشهد على الفور، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف، قضى منها نحو سبع سنوات.