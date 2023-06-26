4 معتقلين إداريين من الخليل يواصلون إضرابهم عن الطعام

يؤكد نادي الأسير، أن إضراب المعتقلين الأربعة يأتي مع استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري منذ العام الماضي، وخلال العام الحالي، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلا وثلاث أسيرات.

أكد نادي الأسير، أن أربعة معتقلين إداريين من محافظة الخليل، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في زنازين سجن "عوفر" منذ تسعة أيام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما)، ومحمد أحمد دنديس (25 عاما).

ولفت نادي الأسير، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن المعتقل شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفذ إضرابين الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يوما، علما أنه معتقل منذ 22 آذار/مارس 2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

كذلك المعتقل تلاحمة، هو محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار/مارس 2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

كما أن المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداري، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار/ماسو 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.

وإلى جانبهم يواصل المعتقل دنديس الإضراب عن الطعام، علما أنه معتقل منذ 23 آذار/مارس 2023، وهذا الاعتقال الأول له، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

في هذا الإطار يؤكد نادي الأسير، أن إضراب المعتقلين الأربعة يأتي مع استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري منذ العام الماضي، وخلال العام الحالي، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلا وثلاث أسيرات.