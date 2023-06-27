الأسير محمد دنديس يعلّق إضرابه المفتوح عن الطعام

علّق الأسير محمد أحمد دنديس (25 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر تسعة أيام رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وجاء ذلك بحسب ما أعلن نادي الأسير، في بيان مقتضب، أصدره مساء الإثنين،

و‏يشار إلى أن دنديس، وهو من محافظة الخليل، معتقل منذ آذار/ مارس الماضي، وهذا أول اعتقال له.

وأكد نادي الأسير في وقت سابق الإثنين، أن أربعة أسرى إداريين من محافظة الخليل، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في زنازين سجن "عوفر" منذ تسعة أيام رفضا لاعتقالهم الإداري وهم: أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما)، ومحمد أحمد دنديس (25 عاما).

ولفت نادي الأسير، في بيان إلى أن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقا، وجميع اعتقالاته إدارية، ومجموع سنوات ما أمضاه في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وخلال هذه الاعتقالات نفذ إضرابين الأول مدته 90 يوما وكان في عام 2016، والثاني لمدة 25 يوما، علما أنه معتقل منذ 22 آذار/ مارس 2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

وكذلك الأسير تلاحمة، هو محامي وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما بأنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار/مارس 2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

كما أن الأسير عبيدو هو أسير سابق كذلك، قد أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلّها رهن الاعتقال الإداري. وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار/ مايو 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.