أسرى سجن "عوفر" يقررون خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون

قرر الأسرى في سجن "عوفر" تنفيذ خطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء.

صرح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في سجن "عوفر" قرروا القيام بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم.

وأضاف نادي الأسير، في بيان، أن "إغلاق الأقسام، وإعلان حل الهيئات التنظيمية اليوم، يأتي كخطوة أولية، احتجاجًا على التفتيشات اليومية، والمماطلة في تأخير إدخال أهالي الأسرى خلال الزيارة، والنقص الكبير في الملابس، والعقوبات اليومية بحقّهم، إلى جانب حالة الاكتظاظ داخل أقسام (المعبار)، وذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين الجدد، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أمس، "تفاقم معاناة الأسرى في سجن النقب الصحراوي، في ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، وذلك على الرغم من وجود قرار من محكمة الاحتلال العليا، يحدد المساحة المتاحة لكل أسير في كل (غرفة)".

وأوضح أنّ "المعاناة تفاقمت في سجن النقب، الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية ويبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400 أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدلها أسيران، حيث يضطر الأسرى للنوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام".

وتابع نادي الأسير أنّ "قضية الاكتظاظ أثرت على الأسرى على عدة مستويات، ومناحي الحياة الاعتقالية اليومية لهم".

ووجه الأسرى مطالبتهم بـ"التّحرك قانونيًا، لإلزام إدارة سّجون الاحتلال للالتزام بالمساحة المتاحة لكل أسير"، وأكّدوا أنّه "في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال بتجاهل هذه القضية، فسيضطر الأسرى الذهاب إلى خطوات نضالية".