أمين جرابعة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام رفضا لاعتقاله الإداري

نادي الأسير الفلسطيني: "الأسير جرابعة يقبع في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله عقب إعلانه للإضراب عن الطعام".

يواصل الشاب أمين جرابعة (20 عاما)، من بلدة بيتين بالقرب من مدينة رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 10 أيام رفضا لاعتقاله الإداري.

وأفاد نادي الأسير الفلسطينيّ بأنّ "المعتقل الإداري أمين جرابعة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، منذ عشرة أيام، حيث شرع بالإضراب منذ الرابع من تموز/ يوليو الجاري".

وذكر نادي الأسير أنّ "المعتقل جرابعة (20 عامًا)، من بلدة بيتين/ رام الله، اعتقله الاحتلال منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقّه أمري اعتقال إداريا مدتهما أربعة شهور، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس القادم".

أمين جرابعة

وأوضح النادي أنّ "الأسير جرابعة يقبع في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله عقب إعلانه للإضراب عن الطعام".

وفي هذا الإطار، حمّل نادي الأسير "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره"، وأضاف أن "هذا الإضراب يأتي مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ، وتصاعد أعداد المعتقلين الإداريين".

ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ 1132، بينهم 18 طفلًا، وثلاث أسيرات.