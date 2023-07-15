المعتقل الإداري جرابعة يعلق إضرابه

بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقاله، علّق المعتقل الإداري، الشاب، أمين جرابعة، من بلدة بيتين بالقرب من مدينة رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر نحو أسبوعين، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، الجمعة، إن الأسير جرابعة (20 عامًا) اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقد جرى تحويله للاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة أشهر، ينتهي الأمر الإداري الحالي في 26 آب/ أغسطس المقبل.

وبيّن نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جرابعة عقب تعليقه للإضراب، من الزنازين إلى أقسام الأسرى.