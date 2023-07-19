نادي الأسير: الاحتلال يتحمّل المسؤولية عن مصير المعتقل الجريح محمد عوض

طالب نادي الأسير الفلسطيني بالإفراج عن المعتقل الجريح محمد عوض من أجل استكمال علاجه، وحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصيره.

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقل الجريح محمد زهدي عوض (19 عامًا) من بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل، والمعتقل منذ 17 تموز/ يوليو الجاري.

وذكر نادي الأسير أنّ "المعتقل عوض، تعرض لإصابة بالغة الخطورة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، في الصدر، وخضع لعملية جراحية، ومكث في العناية لمدة 25 يومًا".

وأكّد أنّ "الأسير عوض بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة، وكذلك استكمال العلاج المقر له".

وأضاف أنّ "المعتقل عوض، له شقيق آخر معتقل وهو شريف عوض (17 عامًا)، وهو أيضًا جريح، حيث تعرض لإصابة في إحدى ساقيه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وهو بحاجة إلى متابعة صحية، وهو معتقل منذ الثاني من أيار/ مايو 2023. يذكر أن الشقيقين تعرضا للاعتقال سابقًا وهذا الاعتقال الثاني بحقهما".

وفي هذا السياق، أكد نادي الأسير أنّ "الاحتلال صعّد منذ العام المنصرم من اعتقال الجرحى، سواء الجرحى الذين تعرضوا لإصابات خلال الاعتقال، أو من اعتقلوا بعد إصابتهم، ولم يستثن الاحتلال من هذه الاعتقالات أي من الفئات سواء وتحديدًا القاصرين".

ويطالب النادي بـ"الإفراج الفوري عن المعتقل عوض لضمان استكمال علاجه، خاصّة في ظل جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى المرضى ومنهم الجرحى".