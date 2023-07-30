عمر كميل يواصل إضرابه لليوم 18 رفضا لاعتقاله الإداري

دخل المعتقل الإداريّ عمر كميل من قباطية في الضفة الغربية اليوم الـ18 في إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يواصل المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل (50 عاما)، من بلدة قباطية بمحافظة جنين في الضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 18 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، إن "كميل معتقل منذ شهر آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر".

وأضاف أنه "كان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، رفضًا للجريمة التي ارتُكبت بحقه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء). يشار إلى أن المعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في القدس في كانون الأول/ ديسمبر "2020.

المعتقل الإداريّ عمر صادق كميل

وأكد النادي أن "عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران/ يونيو المنصرم إلى 1132 معتقلًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ 2003، علمًا أن الاحتلال أصدر خلال الشهر الجاري العشرات من أوامر الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري، أي الاعتقال بذريعة وجود ملف سري، مستهدفة بذلك الفئات كافة بمن فيهم النساء والأطفال".

وجدد النادي دعوته إلى "ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، علمًا أن نحو 60 معتقلًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة".