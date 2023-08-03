16 أسيرا يشرعون بخطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري

أعلن مركز حنظلة المختص في شؤون الأسرى أن 16 أسيرا باشروا صباح اليوم الخميس، في خطوات احتجاجية تتمثل بالخروج من الزنازين، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري في سجن "عوفر".

شرع عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية رفضا للاعتقال الإداري.

وأعلن مركز حنظلة المختص في شؤون الأسرى أن 16 أسيرا باشروا صباح اليوم الخميس، في خطوات احتجاجية تتمثل بالخروج من الزنازين، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري في سجن "عوفر".

وقرر الأسرى تأخير الدخول من الفورة يوم السبت المقبل، بينما سيشهد يوم الأحد إرجاع وجبتين من الطعام في السجون كافة.

وحسب البرنامج الاحتجاجي، فإنه سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا ضد إدارة مصلحة السجون والإجراءات القمعية التي تتخذها بحق الأسرى.

يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر يوم الأحد الماضي تعديلا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، والذي يقضي بمنع الإفراج المبكر عنهم.

وسبق أن أصدر بن غفير قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلا وقاصرا، 1132 معتقلا إداريا بينهم أسيرتان و19 طفلا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.