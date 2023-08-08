الاحتلال يضاعف معاناة الأسرى بالنقل من سجن لآخر

تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 5 آلاف فلسطيني، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا وقاصراً و700 مريض و1083 معتقلًا إداريًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت أسرى قسم 4 بسجن رامون، بعد عدة ساعات من نقل أسرى سجن عسقلان إلى سجن نفحة.

وأشارت وزارة الأسرى في بيان إلى أن نقل الأسرى هدفه ضرب استقرار الأسرى ومحاولة فرض واقع حياتي جديد على الأسرى.

ولفتت إلى أن عمليات النقل تأتي تنفيذا واستجابة لقرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

واستهجنت الوزارة عملية النقل الجماعي للأسرى، في ظل الظروف القاسية دون السماح لهم بأصحاب أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية.

وتشكل عمليات النقل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، للتنكيل بالأسرى، واستهداف أي حالة استقرار يحاول الأسرى خلقها، داخل المعتقلات، تنفيذا لمخططات بن غفير باستهداف الأسرى والتشديد عليه.

"أسرى الشعبية" يشرعون بخطواتهم الاحتجاجية

بدأ أسرى الجبهة الشعبية صباح اليوم الثلاثاء، خطواتهم الاحتجاجية، لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد قيادات وكوادر الجبهة.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن أسرى الجبهة الشعبية شرعوا اليوم بأولى الخطوات لمواجهة الهجمة عليهم من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، حيث سيتم تعطيل عملية العد، وتعطيل الفحص، ولبس الأسرى ملابس "الشاباص".

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، غرف أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في معتقل جلبوع، وحولت الأسرى القادة وائل الجاغوب، ونادر صدقة، وحكمت عبد الجليل، وأحمد العارضة إلى التحقيق.

وجرى نقل الأسير القيادي بالشعبية وائل الجاغوب من سجن جلبوع، إلى عزل سجن سلمون.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 5 آلاف فلسطيني، بينهم 31 أسيرة و160 طفلا وقاصرا و700 مريض و1083 معتقلا إداريا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.