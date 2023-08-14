4 أسرى إداريين يعلقون إضرابهم بعد وعودات بتحديد مدة اعتقالهم

يأتي إضراب المعتقلين تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية؛ حسبما ورد في البيان.

علق 4 أسرى إداريين إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة 16 يوما وهم: صالح ربايعة وسيف حمدان وقصي خضر وأسامة خليل، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، فيما يواصل 9 أسرى الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال؛ حسبما أورد نادي الأسير في بيان مساء الإثنين.

وذكر نادي الأسير أنه "وبتعليق المعتقلين الأربعة إضرابهم عن الطعام، فقد تبقى تسعة معتقلين يواصلون الإضراب وهم: كايد الفسفوس وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 12 يوما، بالإضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 8 أيام، وانضم إليهم منذ 5 أيام في سجون ’ريمون’ كل من المعتقلين: هادي نجي نزال، محمد تيسير زكارنة، أنس أحمد كميل، عبد الرحمن إياد براقة، محمد باسم اخميس وزهدي طلال عبيدو".

وأوضح أن "إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن ’ريمون’ إلى الزنازين".

ولفت نادي الأسير إلى أن إضراب المعتقلين يأتي تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية؛ حسبما ورد في البيان.