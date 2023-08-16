الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام منذ 12 يوما

أكدت هيئة الأسرى أن "الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس في تدهور سريع، حيث يعاني من إرهاق شديد وضعف عام نتيجة استمراره في الإضراب، علما أن إدارة السجون تتعمد إهماله طبيا وعدم إجراء الفحوصات اللازمة له ولمتابعة حالته الصحية".

يواصل الأسير كايد الفسفوس (33 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ12، رفضا لاعتقاله الإداري الذي يجابهه بأمعاء خاوية وصلابة واقتدار.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينين، اليوم الأربعاء، وفقا لزيارة محاميها فادي عبيدات إن "الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس في تدهور سريع، حيث يعاني من إرهاق شديد وضعف عام نتيجة استمراره في الإضراب، علما أن إدارة السجون تتعمد إهماله طبيا وعدم إجراء الفحوصات اللازمة له ولمتابعة حالته الصحية".

وأكدت الهيئة أن "الأسير الفسفوس يتعرض للعزل والمضايقات اليومية والتفتيشات المستمرة لزنزانته، وتم سحب كامل الأجهزة الكهربائية والملابس من غرفته، ووضع في زنزانة مزودة بالكاميرات ويتم إدخال أسرى معاقبين، ولكن غير مضربين، كوسيلة ضغط على الأسير من أجل إنهاء إضرابه".

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.