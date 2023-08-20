الأسيران المعتقلان إداريًّا اخميّس ونزّال يعلّقان إضرابهما عن الطعام

لفت نادي الأسير في بيان، إلى إنّه "بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما عن الطعام، يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين".

علّق أسيران إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، بحسب ما أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد.

وذكر نادي الأسير، أنّ "المعتقلين محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 11 يوما، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ".

ولفت نادي الأسير في بيان، إلى إنّه "بتعليق المعتقلين اخميّس ونزّال إضرابهما عن الطعام، يبقى سبعة معتقلين يواصلون الإضراب، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 18 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق من سلفيت الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما".

وبالإضافة إليهم، هناك "أربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين ’ريمون’ منذ 11 يوما، هم: محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو"، وفق نادي الأسير.

والجمعة الماضي، أعلنت الحركة الفلسطينيّة الأسيرة، تعليق خطواتها التصعيدية وعلى رأسها الإضراب الجماعيّ المفتوح عن الطعام، الذي شرع به ألف أسير، الخميس، بعد انتزاع حقوق من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.