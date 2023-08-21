لجنة المعتقلين الإداريين في "عوفر" تصعد خطواتها النضالية

أوضح نادي الأسير، أن خطوات المعتقلين الإداريين في سجن عوفر، هو بداية لبرنامج نضالي، سيتصاعد ليشمل الإداريين في سجون أخرى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقا، وذلك إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال.

أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" والمنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، برنامجا نضاليا، وذلك استكمالا لسلسلة الخطوات التي أعلنوا سابقًا لمواجهة الاعتقال الإداري.

وتتمثل هذه الخطوات في إطارها العام خطوات، عصيان ورفض لقوانين إدارة السّجن وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي، فعلى مدار أسبوع سينفّذ المعتقلون يوميًا خطوة استنادا للبرنامج الذي تم إقراره.

وأوضح نادي الأسير، أن خطوات المعتقلين الإداريين في سجن عوفر، هو بداية لبرنامج نضالي، سيتصاعد ليشمل الإداريين في سجون أخرى، وذلك وفقا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقا، وذلك إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن لجنة المعتقلين الإداريين قالت في بيان لها: "قد أصبحت أعدادنا أكثر من 1200 معتقل إداري، وتشكل تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال".

ولوقف حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل واحد من الأسرى وعائلاتهم، إننا "قد عقدنا العزم على معركتنا المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام، كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة"، بحسب ما ورد في البيان.

وفي سياق متصل، يواصل سبعة معتقلين إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، حيث يواصلان الإضراب منذ 19 يوما، والمعتقل أسامة دقروق المضرب عن الطعام منذ 15يوما، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين ريمون منذ 12 يوما وهم: محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو.