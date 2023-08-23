الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 20

قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن "الأسير الفسفوس يتعرض للعزل والمضايقات اليومية والتفتيشات المستمرة لزنزانته، وتم سحب كامل الأجهزة الكهربائية والملابس، ووضع في زنزانة مزودة بالكاميرات".

يواصل الأسير كايد الفسفوس (33 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ20 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادرة بحقه.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من خلال محاميها فادي عبيدات والذي تمكن من زيارة الأسير في سجن النقب بأن "وضعه الصحي في تدهور سريع، حيث يعاني من إرهاق شديد وضعف عام نتيجة استمراره في الإضراب، علما أن إدارة السجون تتعمد إهماله طبيا وعدم تقديم الفحوصات اللازمة له ولمتابعة حالته الصحية" .

وأضافت الهيئة أن "الأسير الفسفوس يتعرض للعزل والمضايقات اليومية والتفتيشات المستمرة لزنزانته، وتم سحب كامل الأجهزة الكهربائية والملابس، ووضع في زنزانة مزودة بالكاميرات، ويتم إدخال أسرى معاقبين، ولكن غير مضربين كوسيلة ضغط على الأسير، وحالة من اللامبالاة في التعامل معه من أجل إنهاء إضرابه".