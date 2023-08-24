واصل عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم ثمانية معتقلين إداريين، حيث انضم للإضراب يوم أمس الأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من جنين.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن عشرة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام، منهم ثمانية معتقلين إداريين، حيث انضم للإضراب يوم أمس الأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من جنين، وذلك رفضًا لاعتقاله، إذ شرع بالإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، وفقًا لعائلته التي أكدت أنه أبلغها أنه مضرب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

وإلى جانبه يواصل تسعة أسرى منذ مدد متفاوتة إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، يواصلان الإضراب منذ 22 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 18 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو يواصلون الإضراب منذ 15 يومًا، وسيف الدين ذياب العمارين 22 عامًا منذ خمسة أيام، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

ويواصل الأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون)، علما أن حاتم معتقل منذ العام 2003 وهو محكوم بالسجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ العام 2002.

وكان الأسير زاهر حمّاد من بلدة سلواد قد علّق إضرابه عن الطعام بعد أربعة أيام للمطالبة بنقله إلى سجن (عوفر) للقاء نجله الأسير محمد، وقد علّق الإضراب بعد التوصل لاتفاق وبجهود من الهيئات التنظيمية في سجني (عوفر، وريمون)، يقضي بنقله خلال الفترة القادمة إلى سجن (عوفر) حيث يقبع نجله محمد.