4 أسرى يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد وقف القرارات الإدارية والتعسفية بحقهم

قال نادي الأسير الفلسطيني إن 4 معتقلين إداريين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري بعد 18 يوما على الإضراب، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

علق 4 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة؛ حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الأحد.

والأسرى هم: زهير طلال عبيدو من محافظة الخليل، محمد تيسير زكارنة من بلدة قباطية، أنس أحمد كميل من قباطية، سيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا.

وتطرقت الهيئة إلى حالة الأسير عبد الرحمن براقة "إنه ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد أن فشل الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون، وبناء على ذلك جرى نقل الأسير من زنازين سجن نفحة إلى زنازين سجن ريمون".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 4 معتقلين إداريين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري بعد 18 يوما على الإضراب، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.

وأوضح أنه "وبتعليق المعتقلين الأربعة الإضراب عن الطعام فإن سبعة أسرى يواصلون الإضراب منهم 4 معتقلين إداريين وهم: كايد الفسفوس وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ 25 يوما وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 21 يوما، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ 18 يوما".

وكان الأسير ماهر الأخرس من جنين قد شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله قبل 5 أيام رفضا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله لمدة 7 أيام للتحقيق؛ وفقا لنادي الأسير.

وأضاف "إلى جانبهم يواصل الشقيقان حازم وحاتم القواسمة من الخليل إضرابهما عن الطعام للمطالبة أن يكونا في ذات السجن وإلى جانب بعضهما البعض، إذ أن إدارة السجون تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام في محاولة للضغط عليهم لوقف خطواتهم النضالية".