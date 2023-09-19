الاحتلال يحكم بسجن الأسيرة ياسمين تيسير 6 سنوات وفرض غرامة مالية

قال مدير نادي الأسير في جنين، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم"، اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرقي جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

وقال مدير نادي الأسير في جنين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.

وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من آذار/ مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.

وفي سياق متصل، كانت قد سلّمت الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث، صباح الإثنين، نفسها لسجن الجلمة، وذلك لقضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، بعد صدور القرار من المحكمة المركزية في مدينة حيفا.

وقبيل مغادة منزلها وتسليم نفسها لسلطة السجون الإسرائيلية لقضاء محكومية من نحو عامين على خلفية عملها الإنساني، ودعت الناشطة آية خطيب طفليها محمد وعبد الرحمن، ولم ترغب بأن يرافقاها إلى سجن الجلمة (كيشون)، حيث تدخل السجن من هناك.

واعتُقلت خطيب في السابع عشر من شباط/ فبراير من العام 2020، وخضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية عدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، وزعمت النيابة العامة في اتهامها أن خطيب عملت على تجنيد الأموال لدعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.

وارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إلى (37) أسيرة، وفقا لبيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني.