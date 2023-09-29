قوّات الاحتلال تقتحم قسما في سجن "ريمون" وتنقل أسرى لزنازين

قال نادي الأسير، في بيان، إن وحدات القمع فتشت عددا من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى الزنازين في السجن ذاته.

اقتحمت قوات القمع التي تسمى التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، اليوم الجمعة، قسم (5) في سجن ريمون، وشرعت بعمليات تفتيش ونقل للأسرى.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن وحدات القمع فتشت عددا من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى الزنازين في السجن ذاته.

يشار إلى أن الأسير القاضي من مدينة البيرة، وهو معتقل منذ 2022 ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 25 عاما.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، 135 ألف فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى، في بيان أصدرته، أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى يوم 28 أيلول/ سبتمبر.

وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية نفذت 135 ألف حالة اعتقال منذ عام 2000، بينها 21 ألف حالة اعتقال لقاصرين، مشيرة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي في دورته الأخيرة.

كما اعتقل الاحتلال عددا من الوزراء والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وفقا للهيئة.

وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب وجبات الطعام، أمس الخميس، تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، واحتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحسب مكتب إعلام الأسرى.

ويواصل الأسير الفسفوس (34 عاما) إضرابه عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وحذّرت وزارة الأسرى والمحررين، من استشهاد الأسير كايد الفسفوس والذي يعاني ظروفا صحية خطيرة وقاسية محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.