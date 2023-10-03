أمر اعتقال إداري بحق المعتقل عماد سواركة

في ظل استمرار تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداريّ بحق المعتقل عماد سواركة، بعد أن أمضى نحو عشر سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة 56 يوما ضد اعتقاله الإداريّ.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأنّ "سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري، ولمدة ستة أشهر، بحق المعتقل عماد إبراهيم سواركة (40 عاما) من أريحا".

وأضاف نادي الأسير أنّ "المعتقل سواركة اعتُقل في الـ20 من أيلول/ سبتمبر المنصرم، وهو أسير سابق أمضى نحو عشر سنوات في سجون الاحتلال، وفي اعتقاله الأخير عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 56 يوما رفضا لاعتقاله الإداري".

وأشار النادي إلى أنّ "المعتقل سواركة متزوج وأب لخمسة من الأبناء".

وختم نادي الأسير بالقول إنّ "الاحتلال صعد من استهداف الأسرى السابقين، تحديدا من خاضوا إضرابات عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداريّ، وأعاد اعتقالهم مجددا إداريّا".

يذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريين ارتفع حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 1319 معتقًلا إداريًا، بينهم ما يزيد عن 20 طفلًا، و4 أسيرات.