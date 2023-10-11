الحركة الأسيرة: نواجه موجة إعدام وكلّ مقوّمات الحياة معدومة... نتعرّض للتهديد بالقتل 

قال الأسرى: "نحن نتعرض للتهديد بالقتل، حيث قاموا بقطع التيار الكهربائي عن جميع السجون وجميع الأقسام دون استثناء، وقطعوا المياه، وأغلقوا الكنتينا".

قالت الهيئة العامة للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إنها تواجه "موجة إعدام"، و"كلّ مقوّمات الحياة معدومة"، مشيرة إلى التعرض للتهديد بالقتل.

يأتي ذلك فيما انقطعت الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، عند الساعة الثانية ظهرا اليوم، بسبب نفاد الوقود، فيما بلغ عدد الشهداء في اليوم الخامس من العدوان الإسرائيلي أكثر من 1055 شهيدا، بينهم 260 طفلا على الأقل و230 امرأة، إضافة إلى إصابة 5184 مواطن على الأقل، فيما وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 إضافة إلى نحو 3 آلاف جريح.

وذكرت الهيئة أنه "في ظل الحرب و المجازر القائمة بحق أهلنا بغزة هاشم... وبعد تسديد المقاومة الضربات الموجعة في قلب الكيان و التي لم يتعرض لها و لمثيلها منذ أكثر من سبعين عاما... و بعد عمليات الخطف غير الاعتيادية والتي أعادت الروح لقلوبنا وأنعشت آمالنا بالحرية القريبة، تقوم بما يسمى بإدارة مصلحة السجون و الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات القمع و الاقتحام وهم مدججون بالسلاح، وبما يملكون يقومون بعزلنا وتدمير الأقسام فوق رؤوسنا، انتقاما لما يتعرضون له من مقاومتنا الباسلة، ونحن هنا بصدد نقول لكم".

وتابع البيان: "يا أبناء شعبنا العظيم... ويا مقاومتنا الباسلة ويا أهلنا وأحباءنا أن لا تنسونا فنحن في صدد هجوم ليس له مثيل، انتقاما مما فعله أبناء غزة هاشم بهم".

وأضاف: "نحن نتعرض للتهديد بالقتل، حيث قاموا بقطع التيار الكهربائي عن جميع السجون وجميع الأقسام دون استثناء، وقطعوا المياه، وأغلقوا الكنتينا".

وقال البيان: "عدموا كل مقومات الحياة، نحن في موجة إعدام. يريدون قتلنا وتشتيت قوتنا. يريدون إعدام كل ما فينا، لا تنسونا لا تنسونا".