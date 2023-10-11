نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرة مرح باكير

قال النادي إنه "خلال سنوات أسر مرح باكير تعرضت للعزل الانفرادي، علما أنّها واجهت مؤخرا تهديدا من قبل إدارة السّجون بعزلها".

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن "إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل ممثلة الأسيرات، مرح باكير (23 عاما) من القدس، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى)، ونقلها إلى سجن الجلمة، بعد أنّ قامت قوات القمع باقتحام قسم الأسيرات في سجن (الدامون)، مستخدمة الغاز، كما وقطعت عنهنّ الكهرباء".

وأضاف أن "ذلك جاء في إطار الهجمة الانتقامية على الأسرى، في كافة سجون الاحتلال".

ولفت نادي الأسير إلى أنّ "يوم غدٍ يصادف ذكرى اعتقال الأسيرة باكير الثامن والأخير، حيث إنها اعتقلت في تاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكانت في حينه تبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها أثناء عودتها من مدرستها، وأُصيبت إصابة بليغة في يدها اليسرى ما تزال تُعاني آثارها حتى اليوم، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها لاحقا حُكما جائرا بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل".

وختم النادي بالقول إنه "خلال سنوات أسرها تعرضت للعزل الانفرادي، علما أنّها واجهت مؤخرا تهديدا من قبل إدارة السّجون بعزلها".