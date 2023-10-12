بظل "طوفان الأقصى": إجراءات انتقامية متصاعدة بحق الأسرى بسجون الاحتلال

بين نادي الأسير، أن وتيرة الإجراءات الانتقامية التي تشنها إدارة السجون وبقرار من قيادة جيش الاحتلال، التي تولت إدارة السجون منذ السابع من أكتوبر تاريخ معركة طوفان الأقصى، تتصاعد، وقد وصلت إلى إجراءات تمس مصير الأسرى وحياتهم بشكل مباشر.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من 5250 أسير، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلا، يواجهون كارثة حقيقية، بعد قرار الاحتلال بقطع الكهرباء، وقطع الماء عن بعض السجون منذ الأمس الأربعاء، والاستمرار بإغلاق (الكانتينا)، وسحب المواد الغذائية وأداوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام.

وأضاف نادي الأسير، أن إدارة سجن النقب الذي يقبع فيه أكثر من 1400 أسير، تواصل قطع الكهرباء والماء عنهم منذ يوم أمس.

وبين نادي الأسير، أن وتيرة الإجراءات الانتقامية التي تشنها إدارة السجون وبقرار من قيادة جيش الاحتلال، التي تولت إدارة السجون منذ السابع من أكتوبر تاريخ معركة طوفان الأقصى، تتصاعد، وقد وصلت إلى إجراءات تمس مصير الأسرى وحياتهم بشكل مباشر.

وأكّد نادي الأسير، أن الكارثة في تصاعد مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضّفة والتي طالت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 200 معتقل، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى حالة اكتظاظ كبيرة في مراكز التوقيف والتحقيق والسّجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين.

وتابع نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس، أن عمليات الاقتحام والتفتيش لأقسام الأسرى، متواصلة وقد طالت كافة أقسام في السجون، حيث تتم عمليات الاقتحام من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح، مستخدمة الكلاب البوليسية، ويتم تقييد الأسرى، وإخراجهم من الأقسام، قبل الشروع بعمليات تفتيش واسعة، لسحب كافة مقتنيات الأسرى، وتحديدًا الأدوات الكهربائية.

يؤكد نادي الأسير، أن ما يرتكب بحق الأسرى جريمة تمس حياتهم بشكل مباشر، بعد عملية الاستفراد بهم من خلال عملية العزل المضاعفة التي فرضها الاحتلال عليهم، من خلال وقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، وفرض صعوبات وإجراءات على عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار يوجّه نادي الأسير مجددا، نداءً للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في هذه الظروف، والعمل بأقصى الجهود لطمأنة عائلات الأسرى والمعتقلين.