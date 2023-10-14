استشهاد شاب بأريحا.. واعتقال قيادي بحماس بنابلس.. اقتحامات واعتقالات بالضفة

يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة اعتقالات واسعة تستهدف مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة، ويُشار إلى أن الشيخ عصفور تم اعتقاله في أكثر من 15 مرة سابقا، وفقا لتقارير إسرائيلية.

استشهد الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، صباح اليوم السبت، في أريحا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل مستشفى أريحا الحكومي مصابا برصاصة في الرأس.

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واعقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الشيخ عدنان عصفور، القيادي البارز في حركة "حماس"، من مدينة نابلس، وفقًا للتقارير الفلسطينية.

الشيخ عدنان عصفور

ويأتي هذا الاعتقال ضمن حملة اعتقالات واسعة تستهدف مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة، ويُشار إلى أن الشيخ عصفور تم اعتقاله في أكثر من 15 مرة سابقا، وفقا لتقارير إسرائيلية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه تم اعتقال 230 ناشطا من "حماس" في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب.

ونفذت قوات جيش الاحتلال اقتحامات عديدة في بلدات مختلفة في الضفة الغربية، فجر اليوم السبت، لتنفيذ اعتقالات، في جنين ونابلس.

وأوضحت مصادر فلسطينية أنه جرى إطلاق نار تزامنًا مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال لعدة أحياء في مدينة نابلس.

وأشارت تقارير فلسطينية إلى أن مقاومين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة محلية الصنع بمركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين. ورافق اقتحام قوات جيش الاحتلال أصوات انفجارات وإطلاق نار.

ونفذ الاحتلال حملة اعتقالات برام الله، وأُصيب شابان في مخيم عقبة جبر في أريحا، برصاص الاحتلال وحالتهما خطيرة، خلال تنفيذ اعتقالات.