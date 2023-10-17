680 حالة اعتقال منذ السابع من تشرين الأول

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "سلطات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال بطريقة انتقامية وعشوائية، والهدف منها اعتقال أكبر عدد للضغط على المقاومة الفلسطينية، وتكريس سياسة العقاب الجماعي".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشريف، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى صباح اليوم الثلاثاء وصلت إلى 680 معتقلاً، منهم 25% فتية ومرضى وكبار بالسن، بينهم 88 اعتقلوا الليلة الماضية وفجر اليوم، و35 من عمال المحافظات الجنوبية (غزة) الذين طردهم الاحتلال من عملهم إلى محافظات الضفة، حيث اعتقلوا من المدرسة الصناعية في حلحول شمال الخليل، إذ كانوا يقيمون هناك بشكل جماعي".

وأوضحت الهيئة أن "غالبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وقد اعتقلوا من بيوتهم بعد اقتحامها بشكل وحشي وهمجي، وحالات قليلة اعتقلت عن الحواجز المنتشرة بكثافة على المداخل الرئيسة للمحافظات وبين القرى الفلسطينية".

وأكدت الهيئة أن "سلطات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال بطريقة انتقامية وعشوائية، والهدف منها اعتقال أكبر عدد للضغط على المقاومة الفلسطينية، وتكريس سياسة العقاب الجماعي".

وختمت الهيئة بالقول إن "الاحتلال اعتقل العشرات وربما المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من المحافظات الجنوبية، ولا زالت المعلومات والبيانات المتعلقة بهم غامضة، بسبب إعلان الاحتلال أنهم مقاتلين غير شرعيين، ويحتجزون في أماكن خاصة".