850 حالة اعتقال بالضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

جاء ذلك في ظل العدوان الشامل وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في الضّفة طالت 120 فلسطينيا على الأقل، بينهم نواب من المجلس التشريعي، وقيادات، وأسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى صحافيين.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفّة، علماً أنّ حصيلة اليوم هي الأعلى منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

جاء ذلك في ظل العدوان الشامل وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن حملات الاعتقال في الضفة هي الأعلى منذ سنوات، حيث وصل عدد حالات الاعتقال منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أكثر من 850 حالة اعتقال، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس، إضافةً إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة والتي لم تعرف أعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، ولا هوياتهم.

يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الحالي، بلغت حالات الاعتقال أكثر من 6000 حالة اعتقال.