سجون الاحتلال تفرض إجراءات تنكيلية إضافية بحق الأسرى

أوضحت هيئة شؤون الأسرى، في بيان، أن "هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت جملة إجراءات تنكيلية إضافية بحق المعتقلين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني".

وتطرقت الهيئة إلى جملة العقوبات والتضييقات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، على النحو التالي:

* الشبابيك في الغرف تبقى مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارص وخصوصا في ساعات الليل، وقد تم سحب الحرامات والملابس من الأسرى.

* الأطباء لم يزوروا الاقسام منذ أكثر منذ 40 يوما، على الرغم من أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، بل تم توقيف الأدوية عن 70% من المرضى، والاكتفاء بالمسكنات، وبكميات محدودة جدا.

* الطعام سيئ جدا وغير ناضج ورائحته وطعمه كريهان جدا والكميات قليلة وغير كافية.

* عدم السماح للأسرى بالخروج ساحة الفورة.

* سحب كافة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس والحرامات والمخدات.

* تقطع الكهرباء يوميا من الساعة ال 6 مساء حتى الـ6 صباحا.

* الغرف مكتظة جدا، وهناك أسرى ينامون على الأرض.

* النقطة الأصعب هي الاعتداءات المتكررة على الأسرى في الغرف على أقل الأسباب وحتى بدون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي.

* الحرمان من الكانتينا.

* الحرمان من زيارة المحامين والأهل.

* لا يسمح للأسرى بشرب المياه المعدنية، ويتم تعبئة الماء من صنبورة مياه الحمام.

* لا يسمح للأسير باقتناء ملابس، باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، واذا اتسخت الملابس يضطر إلى غسلها والانتظار حتى تجف للبسها.