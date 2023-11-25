صفقة التبادل: من هم الأشبال المفرج عنهم؟

الأطفال المفرج عنهم هم من مواليد أعوام تتراوح بين 2005-2007 وجميعهم "وُجهت لهم تهم رشق الحجارة أو المشاركة في مواجهات مع جيش الاحتلال.

(جانب من استقبال الأشبال المحررين مساء أمس الجمعة / تصوير شاشة)

ضمن اتفاق الدفعة الأولى من صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، أُفرج أمس، الجمعة، عن 39 أسيرا فلسطينيًا، بينهم 24 أسيرة، و15 من الأشبال (قاصر).

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وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، فإن الأطفال المفرج عنهم هم من مواليد أعوام تتراوح بين 2005-2007، وجميعهم "وُجهت لهم تهم رشق الحجارة أو المشاركة في مواجهات" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما يلي أسماء المعتقلين الأشبال (الأطفال) المفرج عنهم:

1- أبان إياد محمد سعيد حماد

من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اعتقل في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرًا.

2- محمد أنيس سليم ترابي

من محافظة نابلس شمالي الضفة، اعتقل في 10 يوليو/ تموز 2023، وحكم بالسجن الفعلي 15 شهرًا.

3- قصي هاني علي أحمد

من محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، اعتقل بتاريخ 23 يوليو 2023، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام.

4- جبريل غسان إسماعيل جبريل

من مدينة قلقيلية، اعتقل في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وصدر بحقه حكمًا بالسجن 14 شهرًا.

5- جمال خليل جمال براهمة

من مدينة أريحا شرقي الضفة، اعتقل في 28 أبريل/ نيسان الماضي، وصدر بحقه حكمًا بالاعتقال الإداري 4 أشهر إداريًا (دون تهمة)، وجددت له أربعة أشهر أخرى.

6- إياد عبد القادر محمد خطيب

من بلدة حزما شرقي القدس، اعتقل في 20 فبراير/ شباط 2023، وصدر بحقه حكمًا إداريًا 4 أشهر، جدد 3 مرات.

7- يوسف محمد مصطفى عطا

من محافظة رام الله بالضفة، اعتقل في 12 يوليو الماضي، وكان موقوفًا.

8- محمد أحمد سليمان أبو رجب

من محافظة الخليل، اعتقل في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وكان موقوفًا.

9- أحمد نعمان أحمد أبو نعيم

من بلدة المغير بمحافظة رام الله، اعتقل 27 نوفمبر 2022، وكان موقوفًا.

10- براء بلال محمود ربعي

من الخليل، اعتقل في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان موقوفًا.

11- معتز حاتم موسى أبو عرام

من الخليل اعتقل في 25 ديسمبر 2022، وكان موقوفًا.

12- ليث خليل عثمان عثمان

من رام الله، اعتقل في 10 أبريل 2023، وكان موقوفًا.

13- محمد محمود ايوب دار درويش

من رام الله، اعتقل في 12 أبريل 2023، وكان موقوفًا.

14- جمال يوسف جمال أبو حمدان

من نابلس، اعتقل في 25 مايو/ أيار 2023، وكان موقوفًا.

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق

من مدينة القدس، اعتقل في 4 أكتوبر 2023، وكان موقوفًا.