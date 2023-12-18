بعد قرار قضائي بفتح تحقيق فوري: تفاصيل جديدة عن استشهاد أسير في سجن "مجدو"

المحامي خالد محاجنة: "التقرير الأولي الذي صدر يظهر أن الأسير كان يعاني من جراء تعرضه لاعتداء".

قال المحامي خالد محاجنة في حديث لـ"عرب 48"، تعقيبا على قرار محكمة الصلح في مدينة الخضيرة بفتح تحقيق في ملابسات استشهاد الأسير عبد الرحمن مرعي (33 عاما) من قرية قراوة بني حسان في محافظة سلفيت في سجن "مجدو"، إن "التقارير الأخيرة التي تلقيناها تظهر بأن الأسير تعرض لاعتداءات عنيفة ووحشية داخل السجن ومنها إصابات بآلة حادة، إذ أن التقرير الأولي الذي صدر يظهر أن الأسير كان يعاني من جراء تعرضه لاعتداء".

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وأضاف محاجنة الذي يمثل قضية الأسير في أروقة المحاكم "نحن كطاقم دفاع عندما وصلتنا هذه المعلومات طلبنا بفتح تحقيق حول أسباب وفاة الأسير، وبناء عليه طلبت المحكمة أن يتم الكشف عن تقرير معهد الطب العدلي في أبو كبير، ومنحت الشرطة ومصلحة السجون حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر مع السماح بإدخال طبيب للترشيح من أطباء لحقوق الإنسان حسب طلب الدفاع".

الأسير الشهيد عبد الرحمن مرعي

وتابع أنه "بعد اطلاع قاضي محكمة الصلح بالخضيرة على نتائج تقرير مصلحة السجون وتقرير الطبيب الذي رافق عملية التشريح، وأمر بفتح تحقيق سيتم عرضه حتى 25 من الشهر الجاري على قاضي المحكمة حول أسباب وفاة الأسير من معهد الطب العدلي في أبو كبير، بالإضافة إلى الكشف عن الجهة التي عملت على التحقيق من قبل الشرطة ومصلحة السجون، وهذا حقيقة غير معتاد من قاضي ويعد سابقة ونحن ننتظر نتيجة التحقيق".

المحامي خالد محاجنة (عرب 48)

وأشار محاجنة إلى أن "معهد الطب العدلي في أبو كبير هو الجهة الوحيدة والرسمية في إسرائيل المخولة بإجراء هذه التحقيقات في كل ما يتعلق بالطب العدلي، ولكن للأسف نحن الآن نلاحظ المماطلة التي يفتعلها معهد الطب العدلي بادعاء الضغط ونحن نتخوف من نتائج المعهد ومن عدم نشر الحقيقة".

وبشأن المسار القضائي تطرق بالقول "بالوقت الحالي ننتظر نتائج تقرير معهد الطب العدلي، وستكون جلسة للبت في القضية يوم 26 من الشهر الجاري في محكمة الصلح في الخضيرة، وبناءً على النتائج سنعرف سبب وفاة الأسير وبعد الجلسة سنطالب بإعادة الجثمان إلى العائلة وخصوصا أن السلطات الإسرائيلية تحتجز الجثمان وترفض إعادته".

مما يذكر أن الأسير الشهيد عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من قرية قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت كان متزوجا ولديه 4 أبناء أكبرهم يبلغ 11 عاما من العمر وأصغرهم 4 سنوات وهو شقيق الشهيد محمد مرعي الذي استشهد عام 2005 برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكان مرعي قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير الماضي 2023 أي قبل اندلاع الحرب بعدة أشهر، وقد استشهد في سجن "مجدو" يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بشكل مفاجئ دون أن تعلن مصلحة السجون عن تفاصيل أخرى عن ملابسات استشهاده.

يضاف إليه، 5 أسرى فلسطينيين استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر تعرضهم لتعذيب وتنكيل حسب شهادات أسرى محررين نقلتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤخرا.