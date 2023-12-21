هيئة الأسرى: نتائج التحقيق في استشهاد أبو عصب تؤكد تعرضه لجريمة اغتيال متعمدة

توجهت الهيئة باسم عائلة الشهيد أبو عصب فورا بعد استشهاده، بطلب "فتح إجراءات تحقيق وفقا للقانون، وطلب لتشريح الجثمان، والكشف عن مخرجات التقرير الذي أعده المعهد الطبي (أبو كبير)".

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، الخميس، عن "نتائج التحقيق في استشهاد الأسير ثائر أبو عصب (38 عاما) من محافظة قلقيلية، الذي اغتالته قوات الاحتلال داخل سجن النقب بتاريخ 18/11/2023، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن 19 سجّانا إسرائيليا من وحدة (كيتر) قاموا بالاعتداء على الأسير في زنزانته و ضربه حتى الموت".

وصرحت الهيئة أن "علامات عنف شديدة ظهرت على جسد أبو عصب تؤكد الشبهات الموجهة للسجانين، على الرغم من محاولات الشرطة الإسرائيلية التكتم الشديد وتشويش التحقيقات، حيث ادعت أنه لا يمكن التعرف على من قام بضرب الأسير بسبب الخوذات التي كان يلبسها المشتبهون خلال الاعتداء، بالإضافة إلى ذلك لم تقم الشرطة الإسرائيلية بإجراءات تحقيق فورية للتعرف على هوية السجانين، مثل تحويل الهراوات التي قامت الوحدة باستعمالها عند وقوع الحادث إلى الفحص المخبري لأخذ عينات منها ومقارنتها بالحمض النووي للأسير".

وقامت الهيئة بالتوجه باسم عائلة الشهيد أبو عصب فورا بعد استشهاده، بطلب "فتح إجراءات تحقيق وفقا للقانون، وطلب لتشريح الجثمان، والكشف عن مخرجات التقرير الذي أعده المعهد الطبي (أبو كبير)". كما تنوي الهيئة "استمرار متابعة إجراءات التحقيق اللازمة لمنع إغلاق القضية دون تقديم لوائح اتهام".

يذكر أن أبو عصب اعتُقل يوم 27 أيار/ مايو 2005، وفُرض عليه السّجن لمدة 25 عاما.