هيئة الأسرى: المعتقلون في سجن عتسيون يعانون أوضاعا كارثية

المعتقلون في سجن عتسيون الذي يبلغ عددهم 100 يعانون أوضاعا سيئة للغاية، إذ تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي، وتُخرجهم منها وتفتشهم تفتيشا عاريا، ومن يعترض يتم ضربه

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، ظهر اليوم الثلاثاء، إن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجن "عتسيون" يعانون أوضاعا كارثية.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أن "المعتقلين الذي يبلغ عددهم 100 يعانون أوضاعا سيئة للغاية، إذ تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي، وتُخرجهم منها وتفتشهم تفتيشا عاريا، ومن يعترض يتم ضربه، فيما يطرق السجانون العصي على الأبواب بالليل لمنع المعتقلين من النوم، كما تم تمزيق كل المصاحف وإلقاؤها بالقمامة.

ولفتت، إلى أن الاحتلال يحرم المعتقلين من الاستحمام منذ أكثر من 15 يوما، لعدم توفر الشامبو والمناشف والملابس الداخلية، أما فيما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدا والطعم سيئ، ويتم إحضار وجبة غداء باردة ورائحتها كريهة.

وتابعت الهيئة، إن المحامية التي تمكنت من زيارة السجن التقت خلال زيارتها بأحد المعتقلين، وهو المعتقل منذ نهاية الشهر الماضي، بعد توقيفه مساءً هو وعائلته عند حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورا بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا، حتى سالت الدماء من وجهه، ثم نقلوه إلى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم أي علاج إليه رغم أنه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نُقل إلى سجن عتصيون وما زال فيه منذ أكثر من 40 يوما.