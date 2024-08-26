بعد انقطاع أكثر من 6 شهور: الأسير العارضة ينقل المعاناة في سجون الاحتلال

الأسير العارضة: "نعاني من نقص حاد في الملابس والطعام سيئ جدا كمًا ونوعًا، وقد فقدت قرابة 20 كغم من وزني، وجميع الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم وأصبحت هزيلة ومريضة".

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه التقى بالأسير محمد قاسم العارضة (42 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، وذلك بعد انقطاع زيارته لأكثر من 6 شهور.

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ويتواجد العارضة حاليا في عزل عسقلان منذ 15 يوما، وقد تنقل بين عدة سجون قبل وصوله إلى عزل عسقلان، وهي عزل "ريمون" و"إيشل" و"أوهلي كيدار".

ونقل المحامي على لسان الأسير، قوله "سياسة التفتيشات ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى الضغوطات النفسية والاستفزازات التي تمارس بحقنا".

وأضاف "نعاني من نقص حاد في الملابس والطعام سيئ جدا كمًا ونوعًا، وقد فقدت قرابة 20 كغم من وزني، وجميع الأسرى خسروا أوزانا كبيرة من أجسادهم وأصبحت هزيلة ومريضة".

واعتقل الأسير العارضة يوم 14 أيار/ مايو 2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 20 سنة أخرى.

يذكر أن العارضة تمكن في 6 أيلول/ سبتمبر 2021 برفقة الأسرى أيهم كممجي ومحمود العارضة ومنافضل انفيعات ويعقوب قادري وزكريا زبيدي، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن "جلبوع"، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام، وصدر بحقه هو والأسرى أحكاما إضافية بالسجن لمدة 5 سنوات.