هيئة الأسرى: انتشار السكابيوس وسوء تغذية حاد في سجن جلبوع

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تفاقم الأوضاع الصحية في سجن جلبوع، حيث "يعاني عدد من الأسرى من تفشٍ واسع لمرض السكابيوس وسوء حاد في التغذية، وسط استمرار الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن "سياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمّد لا تزال مستمرة في سجون الاحتلال"، مشيرة إلى "تفاقم الوضع الصحي في صفوف الأسرى داخل سجن جلبوع، خاصة مع انتشار واسع لمرض السكابيوس، وسوء شديد في التغذية".

وأفادت الهيئة بأنه "استنادًا إلى زيارة ميدانية قامت بها محامية الهيئة، بأن الأسير يونس هيلان (21 عامًا) من بلدة حجة - قلقيلية فقد 10 كغم من وزنه نتيجة سوء التغذية، ويعاني من مرض السكابيوس، رغم مرور أكثر من عام على اعتقاله دون صدور حكم بحقه. كما يعاني الأسير أحمد صابر (33 عامًا) من نابلس من المرض ذاته، دون حصوله على أي علاج، وقد فقد نحو 40 كغم من وزنه".

وذكرت الهيئة أن "الأسيرين عاهد أبو غلمة وإبراهيم غنيمات يواجهان إصابات شديدة وانتشارًا واسعًا للمرض على جسديهما، وسط غياب تام للعلاج، ما يُعد مثالًا صارخًا على الإهمال الطبي".

ولفت البيان إلى أن "الأسرى يعانون أيضًا من نقص حاد في الملابس، ورداءة الطعام، وتقليص مدة الفورة اليومية، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الجسدية والنفسية".