السجن المؤبد للأسير هايل ضيف الله وارتفاع عدد المحكومين بالمؤبد إلى 115

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر "عوفر" حكما بالسجن المؤبد على الأسير هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (59 عاما) من بلدة رافات جنوب رام الله، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون شيقل، خلال جلسة عقدت، أمس الأربعاء، ومثل الأسير خلالها محامي هيئة شؤون الأسرى، أكرم سمارة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن الأسير ضيف الله اعتقل في أيلول/سبتمبر 2024 بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه ما أدى لإصابته، على خلفية تنفيذ عملية فدائية.

ولاحقا، وفي إطار سياسات العقاب الجماعي والانتقام، هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته في آذار/مارس 2025.

وأكدت الهيئة والنادي أن هذا الحكم يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 115 أسيرا.

تقرير إسرائيلي يكشف تدهورا حادا في أوضاع الأسرى الفلسطينيين

كشف تقرير حديث لمكتب النائب العام في إسرائيل عن تدهور غير مسبوق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، موضحا أن المرحلة الحالية تعد من أسوأ ظروف الاحتجاز التي شهدتها السجون الإسرائيلية.

وأشار التقرير، الذي أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الأوضاع داخل السجون تدهورت بشكل حاد بعد الحرب الإسرائيلية على في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع تسجيل حالات اكتظاظ شديد وضرب شبه يومي للعديد من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان وقمع غير مسبوق.

وأكد التقرير أن هذه الوقائع تشكل واحدة من أشد أزمات الاحتجاز في إسرائيل، مما يعكس خطورة الوضع الإنساني داخل السجون بالنسبة للأسرى الفلسطينيين.

هيئة الأسرى توثق كل قرار محاكم الاحتلال لحماية حقوق الأسرى

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير عن إطلاق آلية نشر يومية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقرارات الإدارية ونتائج الاستئناف الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الإجراءات التعسفية والتدهور المستمر في ظروف احتجاز الأسرى.

وأكدت الهيئة والنادي أن فرقها القانونية تعمل على مدار الساعة لرصد وتوثيق كل قرار جديد، بما في ذلك التمديدات، الاستئنافات، أو القرارات الجوهرية، وذلك بهدف تمكين ذوي الأسرى والرأي العام من متابعة أوضاعهم بدقة ومسؤولية.

وستقوم الهيئة والنادي بنشر هذه التحديثات يوميا عبر منصاتها الإعلامية الرسمية، لتكون مصدرا موثوقا لكل المعلومات المتعلقة بملفات الأسرى وقضاياهم، بما يعكس الالتزام الوطني والإنساني للهيئة والنادي تجاه حقوق الأسرى.

وشددت الهيئة والنادي على أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لكشف حجم الانتهاكات داخل السجون، وتعزيز المتابعة والمساءلة الدولية، والدفاع عن حقوق الأسرى المشروعة.