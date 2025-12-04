نادي الأسير: احتجاز المعتقل الإداري والمسن محمد أبو طير تحت الأرض هو إعدام بطيء

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار الاحتلال بنقل المعتقل الإداري والمسنّ محمد أبو طير (75 عامًا) من القدس المحتلة إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة، هو قرار إعدام بحقه، ويأتي في إطار نهجٍ منظّم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديًا وإعدامهم، وخصوصا في ظل تكرار شهادات الناجين من هذا القسم المخصص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف أنّ "الاحتلال أعاد تحويل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم، في استمرار لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقّه، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال ما مجموعه 44 عامًا منذ سنوات السبعينيات، معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي من دون تهمة أو محاكمة".

وأوضح نادي الأسير، أن "أبو طير هو نائب سابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس إلى جانب مجموعة من النواب المقدسيين، كما أقدم الاحتلال لاحقًا على سحب هويته المقدسية، وقد تعرض لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلّها نتجت جراء عمليات الاعتقال المتكررة".

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الإبادة.

ولفت إلى أنه "منذ بدء حرب الإبادة، قرر الاحتلال إعادة افتتاح قسم ’ركيفت’ الواقع تحت الأرض، وهو القسم الذي تحوّل إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، حيث لم يسبق أن وثّقت المؤسسات حالة لمعتقل من الضفة احتُجز في هذا القسم منذ افتتاحه بعد الحرب".

وذكر نادي الأسير، أن "عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين دون تهمة أو محاكمة حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، من بينهم عدد من النواب السابقين. كما بلغ عدد النواب السابقين المعتقلين في سجون الاحتلال تسعة نواب".