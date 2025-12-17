تحذير من تصعيد وحشي بحق قادة الحركة الأسيرة

وحدات القمع أقدمت على إخراج عدد من رموز الحركة الأسيرة، وعلى رأسهم القائد عبد الله البرغوثي والأسير بلال البرغوثي وعاهد غلمة، إلى ساحات الأقسام، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات حتى نزفوا دما، في محاولات فاشلة لتركيعهم وجعلهم عبرة للآخرين.

حذر مكتب إعلام الأسرى من تصعيد خطير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر قادة ورموز الحركة الأسيرة، من خلال اعتداءات وحشية تهدف إلى كسر إرادتهم وتحويلهم إلى أدوات ترهيب لباقي الأسرى.

وأفاد المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، بأن وحدات القمع أقدمت على إخراج عدد من رموز الحركة الأسيرة، وعلى رأسهم القائد عبد الله البرغوثي والأسير بلال البرغوثي وعاهد غلمة، إلى ساحات الأقسام، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات حتى نزفوا دما، في محاولات فاشلة لتركيعهم وجعلهم عبرة للآخرين.

كما تعرضت عائلة القائد مروان البرغوثي لتهديدات وضغوط أمنية بهدف بث الرعب وكسر المعنويات.

وأشار المكتب إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل أوضاع اعتقالية كارثية وغير مسبوقة تشمل الضرب اليومي، التجويع المتعمد، التبريد القاسي، حرمان الأسرى من الملابس الشتوية والأغطية، تفشي الأمراض، وإهمال طبي يستخدم كأداة قتل بطيء، ما يمثل أصعب مرحلة تمر بها الحركة الأسيرة منذ عشرات السنين.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن هذه الجرائم وتداعياتها، مشيرا إلى أن ما يجري داخل السجون يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للأسرى، ومحاسبة قادة الاحتلال على أعمالهم المستمرة.