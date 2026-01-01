32 أسيرا أعدموا في 2025 داخل سجون الاحتلال

بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 323 منذ عام 1967، منهم 86 أسيرا قتلهم الاحتلال خلال الـ27 شهرا الأخيرة، بينهم 32 أسيرا في عام 2025 فقط، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم ويرفض تسليمها لأسرهم.

قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، إن العامين الماضيين شهدا أكبر نسبة إعدام للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خارج إطار القانون.

وأوضح الأشقر، في بيان له، الخميس، أن الاحتلال أعدم 32 أسيرا معلومي الهوية خلال عام 2025، بعد أن أعدم 43 أسيرا خلال عام 2024، في حين واصل قتل الأسرى العزل باستخدام التعذيب، الإهمال الطبي، التجويع، الضرب، وجرائم أخرى تحت سمع وبصر المجتمع الدولي دون رادع.

وتوزعت شهداء العام الماضي بين قطاع غزة ومدينة جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم ورام الله ونابلس، بينهم 6 كبار السن وفتيان مثل الأسير وليد أحمد (17 عاما) الذي توفي نتيجة التجويع الممنهج.

وأشار الأشقر إلى أن محققي الاحتلال استخدموا وسائل تعذيب مميتة في مراكز التحقيق، خاصة في معتقلات مثل "سديه تيمان" و"عوفر" و"النقب"، شملت الصعق بالكهرباء، الضرب المبرح، إجبار الأسرى على التعري في البرد، استخدام الكلاب البوليسية، التجويع، والإهمال الطبي، إضافة إلى جرائم اغتصاب والتباهي بها عبر تسريب مقاطع فيديو.