شهادات أسرى محررين: تصاعد قسوة الاعتداءات واقتحامات لأقسام وغرف الأسرى بسجن "نفحة"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأنها حصلت على معلومات مهمة وخطيرة عن الأوضاع في سجن "نفحة" خلال الأسابيع الماضية.

وقالت في بيان لها، إن "هناك تصعيد في تفعيل السياسات الانتقامية، والتي تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى والمعتقلين، الذين مورس بحقهم كل أشكال الضرب والتعذيب بطريقة جنونية لا أخلاقية ولا إنسانية".

وبينت الهيئة، أن المعلومات التي حصلت عليها كانت من شهادات حية لأسرى أفرج عنهم قبل أيام من سجن ’نفحة’، حيث صوروا الأوضاع بأنها "دموية، وأن الهجمة عليهم كانت أصعب وأقسى من الاعتداءات التي تعرضوا لها في بداية الحرب، وأنه لا يوجد أي أسباب حقيقية أو مبررات لذلك".

وأشارت إلى أن "الأسير القائد مسلمة ثابت كان من أبرز الأسرى المستهدفين، وتم التركيز عليه بشكل واضح خلال عمليات الاقتحام الأخيرة، وفي إحدى جولات الاستهداف تم ضربه بشكل مكثف على صدره وأطرافه ورشه بغاز الفلفل حتى فقد وعيهُ، وبعد ذلك تم إلقاءه على الأرض من دون مراعاة لحالته".

وأضافت الهيئة "لم تكتف الإدارة بذلك بل فرضت عليه لاحقا سلسلة عقوبات، حيث تم سحب الفرشة والبطانيات الخاصة به ومن عدد من الأسرى، وحرمانه من الحصول على دواء السكري، وتهديده بشكل علني أنه في دائرة الاستهداف".

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتوجه فورا إلى السجون والمعتقلات، للوقوف على "الواقع الصعب والخطير المفروض على أسرانا، ووقف التفرد الإسرائيلي بهم"؛ بحسب ما جاء في بيان لها.