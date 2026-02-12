إسرائيل اعتقلت 22 ألف شخص بالضفة والقدس منذ 2023

أفاد نادي الأسير أن إسرائيل اعتقلت نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة والقدس منذ أكتوبر 2023، بينهم نساء وأطفال، مع تصاعد الانتهاكات. ويقبع أكثر من 9300 أسير بالسجون، وسط تقارير عن تعذيب وتجويع، فيما أسفرت الاعتداءات عن 1112 شهيدا.

اعتقل الجيش الإسرائيلي 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، منذ بدئه الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان إن "عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس، ارتفع إلى نحو 22 ألف حالة اعتقال، منذ بدء جريمة حرب الإبادة".

وذكر النادي أن هذا الرقم يشمل من أبقتهم إسرائيل رهن الاعتقال، والمفرج عنهم لاحقا، مؤكدا أن هذا المعطى، "يشكل فارقا تاريخيا في أعداد من تعرضوا للاعتقال، خلال عامين ونصف فقط".

وأضاف أن الإحصائية "لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة التي تقدر بالآلاف، ولا حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948".

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال في الضفة متواصلة وبوتيرة متصاعدة، إذ اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء 40 مواطنا على الأقل، بينهم 3 نساء وطفلة، إضافة إلى أسرى محررين (لم يذكر عددهم).

وأضاف نادي الأسير أن حملات الاعتقال ترافقها انتهاكات غير مسبوقة تشمل الاعتداء بالضرب، وإرهاب المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تخريب منازل ومصادرة مركبات وأموال ومصاغ ذهبي.

ولفت إلى أن الجيش أجرى تحقيقات ميدانية منذ بدء الإبادة طالت آلاف الفلسطينيين، ومارس خلالها الجنود جرائم لا تقل خطورة عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.

ووفق بيان للنادي، في 5 شباط/ فبراير الجاري، تجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية مطلع ذلك الشهر 9300 فلسطيني، بينهم 56 أسيرة و350 طفلا و3358 محكوما إداريا.

ويعاني هؤلاء الأسرى تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة عشرات منهم، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ بدئها الحرب على غزة، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وخلّفت هذه الاعتداءات، استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، وفقا لمعطيات رسمية.