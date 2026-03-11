الاحتلال أصدر أكثر من 180 أمر اعتقال إداري خلال 15 يوما بينهم 3 أسيرات

هيئة الأسرى ونادي الأسير: "عدد المعتقلين الإداريين بلغ مع بداية شهر آذار/ مارس 2026، 3442 معتقلًا إداريًا، بينهم 20 أسيرة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الخطير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف توسيع دائرة الاعتقال الجماعي بحق الفلسطينيين.

وأوضحت المؤسستان، أن "الطواقم القانونية تلقت خلال 15 يومًا فقط أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، بينهم ثلاث أسيرات، وهن: سعاد الخواجا لمدة شهرين، والأسيرة المحررة عبير عودة لمدة أربعة شهور، وملاك مرعي لمدة أربعة شهور".

وبيّنتا في بيان مشترك، أن "عدد المعتقلين الإداريين بلغ مع بداية شهر آذار/ مارس 2026، 3442 معتقلًا إداريًا، بينهم 20 أسيرة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين، أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال، في مؤشر خطير يعكس التوسع غير المسبوق في استخدام هذه السياسة القمعية مقارنة بفئات الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين بما يسمى ’المقاتلين غير الشرعيين’".

وأضاف البيان، أن "الغالبية الساحقة ممن جرى اعتقالهم منذ بداية الحرب الجارية حُوّلوا مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال تحت ذريعة ما يسميه ’التحريض’ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مستمرة لتكريس منظومة قمعية، تستهدف الوجود الفلسطيني".

وأشارتا إلى أن "هذا التصعيد يمثل امتدادًا لتحول تاريخي خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري عقب جريمة الإبادة الجماعية، حيث تشهد هذه السياسة توسعًا غير مسبوق استنادًا إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات. وقد تجاوزت مدة الاعتقال الإداري المتواصل لعدد من المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات".

وأكدت المؤسستان، أن "محاكم الاحتلال العسكرية تواصل أداء دورها المركزي في تكريس جريمة الاعتقال الإداري وترسيخها كأداة قمع ممنهجة، عبر عقد محاكم شكلية وصورية تستند إلى ذريعة ’الملف السري’، وهو ما يحرم المعتقل ومحاميه من أبسط حقوق الدفاع. وينعكس ذلك بوضوح في نتائج الاستئنافات، حيث تُرفض نحو 95% من الاستئنافات المقدمة باسم معتقلين إداريين، وهو ما ينسحب في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المقدمة في هذا الملف".

وفي ضوء هذا التصعيد التاريخي، شددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أن "استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وخاصة في قضايا الاعتقال الإداري، يفتقر إلى أي جدوى حقيقية، بل يسهم عمليًا في إضفاء غطاء شكلي على منظومة القضاء العسكري للاحتلال التي تشكل إحدى أدوات القمع والسيطرة".

وأكدتا بمواصلتهما متابعة ملفات المعتقلين الإداريين استجابة لرغبة المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم، في ظل ما يتعرض له الأسرى من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة في شدتها وكثافتها، إلى جانب حرمان عائلاتهم من التواصل والزيارة، وذلك بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين المعتقل ومحاميه، رغم القيود المشددة التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على زيارات المحامين، وتصاعد أعداد المعتقلين بشكل متسارع.

وجددت المؤسستان استنادًا إلى هذه المعطيات الخطيرة، تأكيد موقفهما الثابت بضرورة بلورة موقف وطني شامل يقود إلى مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل تدريجي، وعلى وجه الخصوص في ملف الاعتقال الإداري، لما يحمله من أبعاد وطنية وإستراتيجية خطيرة تمس جوهر قضية الأسرى ومستقبلها. كما أعربتا عن أملهما في أن يحظى هذا التوجه بدعم وطني واسع يفضي إلى اتخاذ هذه الخطوة المفصلية.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، وفي ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال؛ بحسب ما جاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.